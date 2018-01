PT vai mobilizar entidades para cobrar instalação de CPIs na Assembléia O líder da bancada petista na Assembléia Legislativa de São Paulo, Enio Tatto, afirmou nesta segunda-feira, 7, que seu partido mobilizou setores da sociedade para uma manifestação em prol da abertura de CPIs na próxima terça-feira. Segundo ele, 69 CPIs estão paradas desde 2003 e para o PT o interessante é que os assuntos mais atuais sejam colocados na ordem do dia. "Não queremos CPIs água com açúcar (numa referência a estratégia da base governista em querer aprovar CPIs pela ordem cronológica, o que na visão do PT colocaria em pauta assuntos que já caducaram), mas sim debater assuntos de interesse da sociedade, como a Nossa Caixa, a Febem e o Rodoanel", destacou. O protesto, segundo Tatto, irá reunir representantes de entidades civis e de sindicatos.