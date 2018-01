PT vai instaurar comissão para decidir futuro de Delcídio na legenda

RIO - Depois de suspender sumariamente o senador Delcídio Amaral (PT-MS), que foi preso pela Operação Lava Jato em novembro de 2015, o PT decidiu instaurar uma comissão que vai ouvir o parlamentar antes de decidir seu futuro na legenda. Até lá, Delcídio continuará suspenso de suas atividades partidárias.

A comissão, cujos integrantes ainda não foram nomeados, terá até a próxima reunião do Diretório Nacional do PT para apresentar um relatório. Delcídio poderá se defender pessoalmente diante do partido. O prazo estimado para o desfecho é de cerca de três meses.

Nessa quinta-feira, 25, o presidente do PT, Rui Falcão, evitou fazer qualquer juízo sobre as acusações contra Delcídio, que teve sua prisão revogada pelo STF na semana passada. “A partir do momento em que decidimos criar uma comissão para ouvi-lo não posso dizer se ele vai sair ou não vai. A não ser em casos extremos é sempre bom sustentarmos o princípio da presunção da inocência”, disse o dirigente petista.