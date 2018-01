PT vai instalar placares para medir tempo das investigações O Partido dos Trabalhadores decidiu instalar em Santo André e em Campinas placares que indicarão o número de dias que duram as investigações dos assassinatos dos prefeitos das duas cidades, Celso Daniel e Antonio Costa dos Santos, o Toninho do PT. Segundo o chefe do gabinete da Prefeitura de Santo André, Gilberto de Carvalho, os placares devem ter o tamanho de um outdoor e serão colocados provavelmente na sexta-feira. ?Vamos sugerir para a prefeita de Campinas colocar o placar no mesmo dia em que for feito em Santo André?, disse Benedito Mariano, um dos coordenadores do programa de segurança pública do Instituto de Cidadania, comandado pelo presidenciável do partido Luiz Inácio Lula da Silva, integrante da comissão do PT que acompanha as investigações da polícia. Os outros integrantes são os deputados estaduais Vanderlei Siraque e Renato Simões, o deputado federal Luiz Eduardo Greenhalgh e o prefeito de Guarulhos, Elói Pietá. Benedito Mariano não acompanhou o depoimento da namorada do prefeito Celso Daniel, mas ao saber que ela reconheceu a calça jeans encontrada no corpo do petista como sendo dele, disse que essa informação deve ser tratada com importância pela polícia. ?Isso pode contribuir para a apuração do crime?, disse o ex-ouvidor das policiais Civil e Militar no governo Mário Covas. Para Mariano, a principal preocupação do PT não é com a imagem do partido, mas sim com a do próprio prefeito assassinado. ?Ele não pode se defender. Se daqui há um mês, por exemplo, o caso for esclarecido e se concluir que não há vínculo entre o crime e a vida pessoal e íntima de Celso Daniel ou do amigo dele, a imagem já pode ter sido atingida?. Mariano usou como exemplo de seu raciocínio, a morte da cantora Cássia Eller no fim do ano passado. ?O laudo não encontrou traços nem de droga, nem de bebida alcoólica. Se você perguntar nas ruas, todo mundo vai dizer que ela morreu de overdose?. O chefe de gabinete e da Prefeitura de Santo André, Gilberto de Carvalho disse nesta segunda-feira que estão sendo levantadas hipóteses ?das mais desprezíveis e nojentas sobre a vida do Celso?.