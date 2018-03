PT vai indicar réu do mensalão para CCJ da Câmara

BRASÍLIA - O líder do PT na Câmara, Paulo Teixeira (SP), anunciou nesta quarta-feira, 15, que o partido vai indicar João Paulo Cunha (SP) para presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. A decisão deve ser referendada pela bancada na próxima semana.

Ex-presidente da Câmara, Cunha é réu no processo do mensalão que corre no Supremo Tribunal Federal. Para o líder do partido, esse passivo não é um problema para a indicação.

"O João Paulo Cunha foi eleito pela população de São Paulo e teve uma grande votação. Ele tem uma enorme experiência por já ter sido presidente da Casa e tem toda a condição de exercer bem a função", afirmou Teixeira.

A definição de Cunha para presidir a CCJ foi tomada em uma reunião de um grupo de trabalho de deputados do partido. Pelo acordo construído, Ricardo Berzoini (PT-SP), que também pleiteava o cargo, assumirá o comando da comissão em 2012.

O acordo divide ainda outras comissões da Casa entre as correntes do partido. A corrente Mensagem ao Partido vai indicar o presidente da comissão de Finanças e Tributação e a Movimento PT ficará com a Educação. Faz parte da composição a designação do relator do Orçamento de 2012. Segundo Teixeira, a tarefa caberá a Arlindo Chinaglia (PT-SP).