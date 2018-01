PT vai indicar Luiz Sérgio para relatoria da CPI da Petrobrás

Brasília - A bancada do PT na Câmara dos Deputados vai indicar Luiz Sérgio (RJ) para a relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobrás. A CPI será instalada nesta quinta-feira, 26.

A comissão será presidida por um parlamentar do PMDB, que indicou o deputado Hugo Motta (PB) para a função. O relator é responsável pela elaboração do parecer final da comissão, no qual vai apontar responsabilidades, conclusões e fazer possíveis pedidos de indiciamentos.

Além de Luiz Sérgio, que foi ministro das Relações Institucionais e da Pesca do governo Dilma Rousseff, os titulares da sigla na comissão serão Afonso Florence (BA) e Valmir Prascidelli (SP). Os suplentes da bancada serão Maria do Rosário (RS), Leo de Brito (AC) e Jorge Solla (BA).

Por ser maioria na Câmara, cabe ao PMDB indicar 11 integrantes da CPI, entre eles o presidente e o relator. A relatoria para o PT foi um acerto entre os dois partidos. A comissão terá 27 membros titulares.