PT vai ao STF contra agência de saneamento paulista O PT ajuizou hoje uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a lei complementar aprovada no ano passado em São Paulo para criar a Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo (Arsesp). Na ação, o PT alega que o Estado invadiu a competência dos municípios, a quem caberia, pela Constituição, legislar sobre saneamento básico. Portanto, para o PT a lei fere o pacto federativo. No processo, o PT pede uma liminar para que a lei seja suspensa imediatamente. Mas o ministro Eros Grau, que analisou inicialmente a Adin, preferiu não julgar o pedido de liminar e remeter a ação diretamente para o plenário do tribunal.