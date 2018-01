PT usa tribuna e comissões para acuar bancada governista na Assembleia

Em minoria na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), os deputados estaduais do PT decidiram se revezar no microfone da tribuna da Casa com discursos sobre o caso Siemens. A estratégia visa a obstruir a pauta do dia e constranger a base do governador Geraldo Alckmin (PSDB) a aprovar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as denúncias sobre possível envolvimento de agentes públicos em licitações irregulares no Metrô e na CPTM. No entanto, com ampla maioria, o governo barra a criação da comissão.

A oposição conta com 26 das 32 assinaturas necessárias, mas não consegue avançar. Em outra frente, os petistas estão usando as comissões temáticas para driblar a resistência governista e aprovar convites para que membros do primeiro escalão do Palácio dos Bandeirantes e outros personagens envolvidos nas denúncias de formação de cartel para compra e reforma de trens do metrô sejam ouvidos.

Até agora, já foram convidados o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, o presidente do Cade, Vinicius Marques de Carvalho e o presidente da Siemens no Brasil, Paulo Stark.

"PEC DA IMPUNIDADE". A principal votação do dia é a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 01/2013. Considerada a versão estadual da PEC 37, ela restringe os poderes de investigação dos promotores no Estado.

Petistas acusam seguranças da Casa de impedir a entrada de manifestantes para assistir ao debate no plenário. O local está cheio porque, segundo o deputado do partido, vieram muitos convidados do deputado Campos Machado (PTB), autor da PEC 01/2013. Hove bate-boca e empurra-empurra entre parlamentares, seguranças e manifestantes.

“O PT encontrou uma forma de desgastar o governo”, reconhece o deputado estadual tucano Fernando Capez. “Nossa prioridade é o debate sobre o caso Siemens Estão querendo (votar a PEC) para desviar o foco”, rebate Luiz Claudio Marcolino, líder do PT na Casa.

PROTESTO. Do lado de fora da Assembleia, cerca de 50 manifestantes — a maioria da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da Central de Movimentos Populares (CMP) — e fazem coro com o discurso dos deputados petistas no plenário da casa e pedem a instauração imediata de uma CPI para apurar o caso Siemens. Eles protestam também contra o governador Geraldo Alckmin e contra a PEC 01, que está na pauta da Casa.

Os discursos dos sindicalistas no carro de som defendem a vitória "de um governo popular" e a derrota do governador Geraldo Alckmin (PSDB), nas eleições de 2014, quando ele tentará a reeleição. O clima é de descontração apesar da presença da Tropa de Choque na entrada da Assembleia. A reportagem não encontrou nenhum integrante do MPL entre os sindicalistas.