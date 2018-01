PT trabalha com hipótese de conspiração Com o assassinato do segundo prefeito petista em quatro meses, a direção nacional do partido passará a encarar esses fatos como uma conspiração política contra o PT. Durante a semana, líderes petistas estudarão maneiras de lidar com a situação e orientar os ocupantes de cargos executivos. Segundo o deputado federal e candidato do PT ao governo do Estado, José Genoíno, a morte de Celso Daniel é um forte indício de que petistas estão sofrendo atentados, e não sendo vítimas de crimes isolados. "Em Santo André não havia conflitos na administração, nem há índices de violência tão grandes quanto os de Campinas", disse. Prova de que a administração não tinha problema é que a base governista era de 18 dos 21 vereadores. Não havia nenhum projeto polêmico em tramitação nem comissão de investigação. "Nada que pudesse provocar uma polêmica local", afirmou. Genoíno citou que na campanha de Toninho do PT - prefeito de Campinas assassinado há quatro meses - pelo menos dois comícios foram cancelados por ordem do crime organizado. O deputado acredita que pelo fato de Santo André não ter esse tipo de problema, Celso Daniel foi vítima de um crime político. "A quantidade de tiros disparados leva a crer que se tratou de um ato com requinte (de crueldade)", disse. O presidente nacional do partido, José Dirceu, também levantou a hipótese de conspiração. Entretanto, ressaltou que o problema da violência não é exclusivo do PT. "O País precisa buscar uma solução para tudo isso", comentou. Gabeira O deputado federal Fernando Gabeira (PT-RJ) classificou o assassinato do prefeito Celso Daniel como ?gravíssimo?. Segundo ele, o crime representa dois movimentos diferentes: a onda de violência e a possibilidade de ser crime político. "Os dois movimentos devem ser analisados sob pontos distintos, porque são muito complicados. Um, é a onda de violência que se generelizou. E o outro é a possibilidade de ter ocorrido um crime político e haver, por trás disso, uma organização criminosa", disse.