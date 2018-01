Todas doações foram legais e declaradas à Justiça, afirma PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) negou, por meio de nota, irregularidades nas doações feitas à campanha de reeleição da presidente Dilma Rousseff, em 2014. "Todas as doações que o PT recebeu foram realizadas estritamente dentro dos parâmetros legais e foram posteriormente declaradas à Justiça Eleitoral", disse o partido.

O comunicado foi uma resposta a uma decisão do ministro Gilmar Mendes, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que na noite de ontem enviou despacho à Procuradoria Geral da República (PGR) e à Polícia Federal indicando "potencial relevância criminal" e suspeita de uso de dinheiro desviado na Petrobras na campanha à reeleição da presidente Dilma Rousseff. Ele pediu abertura de investigação e sugeriu que há motivos para que seja aberta ação pena pública. As informações que baseiam o pedido são oriundas da operação Lava Jato.