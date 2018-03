PT tenta ter posição unitária sobre royalties, diz Maia O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), vai reunir a bancada do seu partido amanhã para discutir o tema da nova divisão dos royalties do petróleo. O encontro, pedido pelo líder do PT, Paulo Teixeira (SP), tem o objetivo de unificar a posição do partido sobre o tema. Na visão de Maia, a legenda precisa construir uma posição única, não se deixando levar pelas paixões regionais.