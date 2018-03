PT tenta atrair prefeitos do PMDB para campanha em SP

As listas dos "infiéis" ainda são mantidas em sigilo para não gerar constrangimento. Publicamente, apenas os prefeitos de Jaguariúna, Gustavo Reis (PPS), de São José do Rio Pardo, João Luis Soares da Cunha (PMDB), e de Águas de Santa Bárbara, Carlos Alberto de Carvalho (PSC), de legendas aliadas ao PSDB, declararam apoio formal a Mercadante.

No corpo a corpo com prefeitos, a coordenação do PT em São Paulo já traçou sua estratégia. O assédio do partido recai sobre o PMDB, que tem 11,5% das prefeituras no Estado. Ontem, em Jales, no interior paulista, petistas realizaram um encontro da coligação com peemedebistas, justamente para aparar arestas e tentar atrair mais adesões.

Em São Paulo, o PMDB do ex-governador Orestes Quércia, candidato ao Senado, integra a aliança de Alckmin. Mas o PT acredita ter mais argumentos para convencer os prefeitos do partido a apoiar Mercadante, porque o deputado Michel Temer, presidente nacional do PMDB é vice da candidata petista à Presidência, Dilma Rousseff. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.