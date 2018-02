PT tem dois candidatos nas eleições de Dourados-MS

A decisão final sobre o caso caberá à juíza eleitoral da cidade, Dileta Terezinha, que deve dar um parecer sobre as candidaturas até a próxima semana. Para justificar a candidatura própria, Ishy informou que a decisão da convenção municipal - que ratificou a coligação com o DEM, do candidato Murilo Zauith - foi contrária à orientação da Executiva Nacional do PT.

No entanto, o PT estadual apoia a coligação e contesta a decisão de Ishy em se candidatar. Dos 119 delegados que votaram na convenção municipal, 67 foram favoráveis à coligação, 43 contrários e nove votaram em branco ou nulo. A Executiva Nacional do PT analisa ainda um recurso contrário à coligação com o DEM, feito por descontentes do diretório estadual. Mas dificilmente o partido terá uma posição antes das eleições de fevereiro.

Além de Ishy e Zauith, que formou uma coalizão com 15 partidos, disputam o cargo Antonio Valeretto (PMN), Geraldo Sales (PSDC) e José Araujo (PSOL). No dia 6 de fevereiro, a eleição na segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul definirá o substituto de Ari Artuzi (PDT), ex-prefeito preso em setembro pela Operação Uragano da Polícia Federal. Acusado de desvio de verbas públicas, Artuzi renunciou ao mandato em dezembro.

Como não havia sucessor, porque foram presos também o vice-prefeito, Carlinhos Cantor (PR), e o então presidente da Câmara de Vereadores, Sidlei Alves (DEM), o Tribunal de Justiça do Estado convocou novas eleições. A cidade é governada interinamente pela vereadora Délia Razuk (PMDB), única entre os 12 parlamentares da Câmara a não ser indiciada pela PF.