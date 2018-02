PT-SP recorrerá contra suspensão de Fundo Partidário O PT de São Paulo decidiu hoje recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) de impedir o diretório estadual do partido de receber recursos do Fundo Partidário. Dirigentes da legenda no Estado reuniram-se hoje com a área jurídica e tomaram a decisão, confirmou a assessoria da sigla. A agremiação não informou, no entanto, quando o recurso será apresentado ou que argumentos serão usados. A suspensão do repasse de verbas do Diretório Nacional do PT para o estadual foi determinada ontem, com base na identificação de irregularidades nas contas de 2002 do partido. Segundo o TRE-SP, a legenda não declarou dinheiro movimentado e deixou de entregar extratos bancários. Um erro de cálculo também motivou a suspensão do numerário. As contas da sigla apresentavam uma operação de depreciação a partir de um porcentual incorreto.