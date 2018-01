PT-SP recorre ao TSE contra perda de tempo na TV O PT de São Paulo recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar reaver 18 minutos de inserções da propaganda partidária cassados no rádio e na TV. O partido foi punido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por ter usado a propaganda político-partidária para supostamente defender interesses pessoais e promover a então pré-candidata à prefeitura Marta Suplicy, desvirtuando a finalidade das inserções. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.