PT-SP deve definir candidatura a governo em outubro O silêncio do deputado federal Antonio Palocci (PT-SP) e a indefinição sobre a transferência do domicílio eleitoral do também deputado Ciro Gomes (PSB-CE) esfriaram as articulações do PT paulista para definir o candidato à sucessão do governador José Serra (PSDB) em 2010. Até mesmo as conversas para a formação de uma frente de oposição ao PSDB em São Paulo só devem ser definidas no início de outubro, quando as mudanças de legenda estiverem proibidas e Palocci voltar à cena política.