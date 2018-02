PT-SP confirma expulsão de Moura em votação unânime

O diretório estadual do PT confirmou por unanimidade em reunião na manhã desta sexta-feira, 01, a expulsão do deputado estadual Luiz Moura (PT). Participaram do encontro cerca de 50 pessoas, incluindo membros da corrente de Moura dentro do partido, a PTLM (Partido dos Trabalhadores de Lutas e Massas).

A decisão já havia sido anunciada ontem pela comissão executiva estadual, mas ainda precisava ser ratificada pelo diretório. Moura é suspeito de ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Ao tomar conhecimento da indicação da executiva ontem, Moura afirmou que vai recorrer da decisão com uma arguição de suspeição contra a comissão, dizendo que ela não tem "moral" para julgá-lo.