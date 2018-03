PT sem consenso sobre nomes para discutir reforma

Na segunda-feira pela manhã o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), disse que os petistas, a maior sigla na Casa, poderiam ocupar duas posições no grupo, sendo Cândido Vaccarezza (PT-SP) o coordenador e Henrique Fontana (PT-RS), o indicado pelo partido.

Após uma reunião com a coordenação da bancada, na noite de segunda-feira, o líder do partido na Casa, José Guimarães (CE), disse que ainda não há consenso e que o assunto deve ser debatido mais uma vez, nesta terça-feira, 16, com a bancada.

"O fato é que o Henrique (Eduardo Alves) me ligou hoje (ontem) de manhã e confirmou que havia duas vagas, e uma delas como coordenador. Ambos se credenciaram e têm condições de coordenar. O presidente (da Câmara) indicou o Vaccarezza. Claro que isso exige um processo de consulta e de articulação", disse o líder petista.

Pela proposta do presidente da Casa, Fontana seria o nome responsável por levar as posições da bancada petista sobre a reforma política ao grupo, enquanto que Vaccarezza coordenaria os trabalhos e atuaria como mediador dos conflitos.

"Quando nós discutimos na bancada havia só uma (vaga) e agora são duas. É necessário ouvirmos toda a bancada amanhã (hoje) à tarde", ressaltou Guimarães.