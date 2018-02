PT se digladia por cargos na Mesa do Senado

O líder do PT, Humberto Costa (PE), desembarca em Brasília na quarta-feira para aplacar a disputa entre Marta Suplicy (SP) e José Pimentel (CE) pela primeira vice-presidência e articular a remontagem do bloco governista. Seu êxito depende da anuência de sete legendas: PDT, PCdoB, PSB, PR, PRB, PSC e PMN. "A formação do bloco interessa a vários partidos, por opção política e porque, de outra maneira, não teriam espaço na Mesa. Ou só lhes restaria presidir comissões pouco relevantes", explicou Costa.

Os petistas se reúnem na quinta-feira, a fim de definir os indicados para a Mesa e o comando das comissões. Se não houver consenso entre Marta e Pimentel, a disputa vai a voto, com provável vitória da ex-prefeita. O cargo de primeiro vice-presidente tornou-se mais cobiçado pela visibilidade e concentração de poder. Por questões de saúde, Sarney não tem dirigido muitas sessões. Nos últimos dois anos, Marconi Perillo (PSDB-GO) presidiu mais sessões deliberativas que ele. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.