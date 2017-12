PT saiu das prévias sem rachaduras, diz Marta A ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy, derrotada na prévia do PT para a escolha do candidato do partido ao governo do Estado, adotou o discurso da unidade partidária ao comentar a vitória de seu colega de partido Aloizio Mercadante. Depois de agradecer a militância pelo fato de as prévias terem ocorrido com "certa tranqüilidade", Marta assegurou que o PT saiu sem rachaduras desse processo de escolha. "Nós terminamos essa prévia sem rachaduras, sem fissuras e mais unidos do que nunca." Apesar da força registrada pelo tucano José Serra nas principais pesquisas de opinião, Marta também se disse otimista quanto à capacidade do PT de vencer a eleição estadual. "Acho que temos todas as condições de vencer José Serra". A ex-prefeita também ressaltou que a candidatura de Mercadante será importante para ajudar a reeleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dando também como certa a escolha do nome de Eduardo Suplicy para o Senado Federal. Marta convocou os petistas que trabalharam por sua pré-candidatura a se unirem em torno da candidatura de Mercadante e a aproveitarem a bagagem obtida na Prefeitura de São Paulo para impulsionar o nome do senador. Voltando-se a Mercadante, ela disse: "A sua campanha passa a ser a nossa campanha." Na ocasião, a ex-prefeita aproveitou para dizer que espera que Mercadante inclua em seu programa de governo algumas de suas propostas para a eleição estadual, como a idéia de levar os CEUs para o interior e expandir o bilhete metropolitano.