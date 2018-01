PT-RS define prévias para 17 de março O PT do Rio Grande do Sul marcou para o dia 17 de março as prévias para definir o candidato ao governo do Estado nas eleições do dia 6 de outubro. A reunião da cúpula estadual da legenda, que aconteceu num hotel do centro da capital gaúcha ao longo do dia de ontem e teve a presença das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores, entre eles os dois candidatos: o governador Olívio Dutra, que tenta a reeleição, e o prefeito de Porto Alegre, Tarso Genro. A prévia, no entanto, pode não se realizar. Basta que a direção estadual do partido consiga escolher um candidato de consenso, o que será muito difícil de acontecer. Olívio Dutra, defensor da idéia, confirmou que "as forças do PT devem ser guardadas para a disputa contra os adversários da oposição". Os pré-candidatos do partido devem se inscrever até o dia 15 de fevereiro, e Tarso Genro já confirmou a sua inscrição no sábado mesmo. Além de definir a data da prévia, a reunião de Sábado nomeou uma comissão de 14 pessoas, coordenada por Marcelino Pies, para definir as diretrizes do partido em relação a um segundo mandato do PT no Governo do Estado: "Não podemos nos desgastar com o pensamento nas prévias. Temos que centralizar nossas ações num segundo mandato, tendo o consenso como ponto principal", disse o presidente do PT gaúcho, Davi Stival, um dos articuladores de uma chapa de consenso para as eleições do dia 6 de outubro. Uma pesquisa encomendada pelo PT ao Ibope, mas sem divulgação para a imprensa, a fim de verificar as chances dos dois candidatos, mostra que Olívio leva uma pequena vantagem em relação a Genro, mas tem maior rejeição. "O que existe é um empate técnico, o que á era esperado por nós, aqui no partido", despistou Stival.