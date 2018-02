PT revida e acusa Serra de campanha antecipada em SC

O secretário-geral do PT, José Eduardo Cardozo, afirmou que o partido questionará somente a propaganda antecipada de Serra, e não o fato de administrações do PSDB terem patrocinado o evento de evangélicos no Sul. "O patrocínio é normal. A questão são as falas no evento, uma campanha direta em que disseram que Serra será o futuro presidente."

Sobre a comemoração no 1.º de Maio, Cardozo afirmou que a presença de Lula e Dilma nas centrais não se tratou de campanha. "Aqueles que querem ler uma pretensão implícita querem tirar conclusão equivocada do que a lei eleitoral proíbe de fato", disse. "Os atos do 1.º de Maio são mundialmente políticos. Em todos os anos, políticos aparecem nesses atos. O Serra neste ano não quis ir. Paciência."

Já o presidente do PSDB, Sérgio Guerra, afirmou que a CUT "publicamente faz campanha para a Dilma, assim como o Paulinho, da Força (Sindical)". "Eles organizaram uma festividade com dinheiro público, de estatais. Lá se faz campanha da Dilma. Ninguém do PSDB teria o que fazer lá", retrucou Guerra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.