PT reúne militantes para comemorar 10 anos no poder Com a presença da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT promove no dia 20 deste mês, em São Paulo, a comemoração dos 10 anos do partido no governo federal. Além de membros do diretório nacional e da Executiva da sigla, a expectativa é reunir aproximadamente 1 mil militantes no hotel Holiday Inn, no Anhembi.