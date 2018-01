PT repudia violência mas não cita dirigente que liderou invasão A Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores divulgou nota na qual repudia repúdio às manifestações violentas ocorridas na Câmara dos Deputados nesta terça-feira. O partido, porém, não faz qualquer menção ao fato de o líder do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST), Bruno Maranhão, ser dirigente do PT. Bruno Maranhão é integra a Executiva Nacional do partido, onde ocupa o cargo de secretário nacional de Mobilização. Ele foi eleito em setembro de 2005, quando o deputado Ricardo Berzoini (SP) foi escolhido para comandar o partido. O dirigente petista liderou na tarde de hoje a invasão que depredou a Câmara e feriu pelo menos 23 pessoas, entre elas o coordenador de Apoio Logístico do Departamento de Polícia Legislativa (Depol), Normando Fernandes, que está na UTI do hospital Santa Lúcia Fernandes por causa de afundamento craniano frontal esquerdo e edema cerebral. Ele também comandou a invasçao do Ministério da Fazenda, em abril do ano passado. Veja a íntegra da nota: "Nota pública O Partido dos Trabalhadores expressa seu profundo repúdio aos atos de violência ocorridos no dia de hoje, na Câmara dos Deputados. O PT se solidariza com o Poder Legislativo e com o presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo. O líder do Partido na Câmara dos Deputados, Henrique Fontana, em pronunciamento feito nesta tarde, expressou o sentimento geral do PT diante deste lamentável episódio. Comissão executiva nacional do PT"