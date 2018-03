PT rejeita participação na administração de Porto Alegre

Fortunati havia oferecido três secretarias ao PT nesta semana, num gesto interpretado como a colocação da primeira pedra no tabuleiro da eleição do ano que vem, na qual será candidato a mais um mandato. Como ainda não tem um nome definido para a prefeitura, o PT é assediado pelos aliados do PDT e do PC do B, que gostariam da retribuição ao apoio que dão aos governos estadual de Tarso Genro e federal de Dilma Rousseff. A candidata do PC do B será a deputada federal Manuela D''Ávila.

O cenário político de Porto Alegre tem outras complexidades. O PT é mais próximo de Manuela do que de Fortunati. A comunista estava com Tarso e Dilma no primeiro turno das eleições de 2010. O trabalhista apoiou Dilma, mas fez campanha por José Fogaça (PMDB), de quem herdou o cargo, na disputa estadual, e tem em seu governo adversários históricos do PT na política estadual, como o PMDB, o PSDB, o PPS e o DEM.

Apesar de manter distância da administração municipal, o PT não descarta a discussão de alianças para 2012, reitera Sell. O partido prefere lançar candidato, mas admite discutir outras composições com aliados de Tarso e Dilma.