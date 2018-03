PT recusa aliança com PMDB em Sorocaba-SP

De acordo com a nota, durante encontro regional realizado no sábado, o presidente do diretório estadual do PT, Edinho Silva, foi cobrado sobre a "pressão que os diretórios nacional e estadual fariam em Sorocaba para uma coligação com o PMDB local, que já tem um candidato à prefeitura".

Segundo a nota, Edinho teria respondido que a direção estadual respeita a autonomia do PT de Sorocaba. "Não haverá pressão, nem há a menor hipótese de intervenção para obrigar a qualquer tipo de aliança", frisou o presidente estadual, segundo a nota do PT. "Para Edinho, se a direção municipal decidiu - por unanimidade - lançar candidatura própria, está decidido", diz o informe petista.

Sorocaba é uma das cidades paulistas em que o PMDB terá candidato a prefeito e esperava fechar aliança com o PT. O pré-candidato Renato Amary foi prefeito da cidade por dois mandatos seguidos pelo PSDB e fez oposição ao governo Lula. A migração para o PMDB teve o aval do vice-presidente da República, Michel Temer.