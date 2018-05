PT recua e não aprova moção favorável a Dirceu

Para o presidente petista, Rui Falcão, a aprovação de uma moção não era necessária porque, na abertura do Congresso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a militância já tinham feito uma homenagem ao dirigente petista.

"Houve uma grande saudação por parte do presidente Lula na abertura do Congresso. Até o momento não se apresentou nenhuma moção nesse sentido por se entender que as manifestações do primeiro dia eram mais que uma moção", disse Falcão. Dirceu é réu no processo do mensalão, que deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) até o próximo ano.