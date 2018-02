PT recorre contra adversários O PT entrou na Justiça para tentar tirar do ar propagandas de dois rivais de Marta Suplicy. A sigla questiona o comercial de Ivan Valente (PSOL) que mostra um pacote vermelho com a mensagem: "Candidata financiada pelas construtoras, R$ 25 milhões." "Não sei porque eles estão tão incomodados com isso", disse Valente. O partido também contesta propaganda do prefeito Gilberto Kassab que mostra latas do leite Ninho. A assessoria do prefeito diz que Marta quer evitar que o povo seja informado. "Vamos reagir ao que consideramos irregular", justificou o coordenador da campanha petista, deputado Carlos Zarattini.