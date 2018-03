PT rebate críticas do PSDB sobre declaração de Dilma

Mais cedo, o PSDB distribuiu uma nota oficial assinada pelo presidente nacional da legenda, Sergio Guerra, na qual o tucano acusou o governo do PT de "ultrapassar o limite perigoso para a sobrevivência da jovem democracia brasileira". "Ela não fez uso eleitoral algum em seu pronunciamento nem falta democracia nos governos do PT. Tanto que, embora os governos do PSDB tenham se oposto à redução das tarifas de energia, as populações destes Estados governados por eles serão beneficiadas da mesmo forma", reagiu o petista.

DEM

Nesta tarde, o presidente nacional do DEM, José Agripino, divulgou uma nota afirmando que "o que é bom para os brasileiros, a oposição aplaude", mas destacou que a redução das tarifas "precisa acontecer e ter permanência". "A medida tem por base o esforço de muitos brasileiros que terão de subsidiar o governo, e de investidores que podem cortar parte dos recursos para a proteção do sistema", enfatiza o líder do DEM.

Intitulado "Redução de tarifa: faltou cautela à presidente Dilma", o texto do DEM diz que faltou precaução à mandatária. "Só por isso, o anúncio da diminuição das tarifas deveria ter sido marcado pela cautela do que pelo exagero do desafio o qual o governo pode um dia se arrepender. Deus queira que tudo dê certo", finaliza.