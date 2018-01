PT reage à nota do PMDB sobre candidatura de Pezão Os petistas reagiram à nota do PMDB do Rio de Janeiro, que cobrou o apoio do PT à candidatura do vice-governador Luiz Fernando Pezão na sucessão do governador Sérgio Cabral. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o PMDB insinuou que poderá não apoiar a reeleição da presidente Dilma Rousseff se o senador Lindbergh Farias (PT) não desistir da pré-candidatura ao governo do Estado. "O diretório regional do PT aprovou por unanimidade minha pré-candidatura. Na convenção do PMDB, eles podem decidir sobre os candidatos deles, mas não podem escolher ou vetar os nossos", disse Lindbergh, que começa na próxima sexta-feira (1) uma "caravana" pelo Estado, para "ouvir a população" sobre os problemas de cada município.