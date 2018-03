PT reafirma plano de lançar Lindbergh ao governo do Rio O PT deverá intensificar as articulações com os partidos da base aliada do governo federal em torno da pré-candidatura do senador Lindbergh Farias ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Em nota divulgada neste domingo, 16, o Diretório Estadual do PT do Rio reafirmou a intenção de lançar a candidatura de Lindbergh.