PT ratifica apoio à candidatura de Temer para Câmara

O PT ratificou na tarde deste domingo, 1º, o apoio do partido à candidatura do deputado Michel Temer à presidência da Câmara. Em nota assinada pelo presidente da legenda, Ricardo Berzoini (SP), e pelo líder, Maurício Rands (PE), os petistas reafirmaram que votarão em Temer, logo depois de reunião da bancada de deputados petistas com o candidato a presidente. Veja também: Só traição inédita tira de Temer vitória na Câmara PMDB tenta dupla vitória para se cacifar ainda mais rumo a 2010 De acordo com a nota, o apoio a Temer e aos candidatos de um bloco de 13 partidos que apoia o peemedebista visa ao fortalecimento da Câmara, à valorização da pluralidade e proporção de representatividade das bancadas. "A futura mesa a ser eleita vai continuar o trabalho de consolidação da importância do papel do Parlamento brasileiro na democracia e no desenvolvimento do País", diz a nota.