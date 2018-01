PT quer utilizar relatório tucano em campanha O PT pretende utilizar na campanha eleitoral o estudo recém-preparado pelos economistas tucanos Luiz Carlos Bresser Pereira e Yoshiaki Nakano. O documento critica a política macroeconômica do governo e propõe a diminuição da taxa de juros e uma minidesvalorização do real, medidas sempre defendidas pela oposição. ?O estudo é o atestado da incompetência do governo?, afirmou nesta sexta-feira o deputado Aloízio Mercadante (SP). Segundo o petista, o partido pretende respaldar as teses apresentadas pelos economistas tucanos, além de mostrar outras contradições do rumo econômico tomado por Fernando Henrique Cardoso nos oito anos de mandato. ?O governo nunca se importou com o superávit comercial e hoje o defende?, exemplificou Mercadante. ?Quanto aos juros, já estamos alertando o governo há muito tempo.? O presidente do PSDB, deputado José Aníbal (SP), que encomendou o estudo, diz que o texto apresentado não é a base do programa tucano para 2003 e sim um subsídio para o programa oficial do partido nas eleições. ?Pedi o estudo para vários especialistas, mas agora eles estão com medo de me enviar, tamanho foi o alarde feito sobre o texto do Bresser e do Nakano?, disse. Segundo o deputado, todos os tucanos têm o direito de apontar erros e defeitos do governo. O estudo de Nakano e Bresser, revelado pelo Estado, foi criticado pelo ministro da Fazenda, Pedro Malan. Na terça-feira, em entrevista ao programa Bom Dia Brasil, da Rede Globo, Malan afirmou que a insatisfação demonstrada no documento não é generalizada dentro do PSDB. ?Há um debate, uma discussão, e como democrata acho que é importante que ele (o estudo) tenha lugar?, disse. ?Não acho que exista uma posição do PSDB.? Trata-se do segundo estudo de tucanos apresentado como base para o programa de ação econômica de um possível candidato da aliança governista. O primeiro foi preparado no fim do ano passado pelo ex- presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ex-ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros.