PT quer punir quem 'trair' aliança com PSDB em BH

A Executiva Municipal do PT em Belo Horizonte estuda punir a infidelidade de seus filiados que aderiram à campanha da candidata Jô Moraes (PC do B). Insatisfeitos com o apoio informal do PSDB do governador Aécio Neves à coligação em torno da candidatura da Márcio Lacerda (PSB), que tem o petista Roberto Carvalho como candidato a vice, petistas aderiram informalmente à candidatura da comunista. Veja também: Calendário eleitoral Veja as regras para as eleições municipais Especial tira dúvidas do eleitor sobre as eleições A direção municipal do PT ficou irritada com a manifestação de militantes petistas, que no sábado participaram de caminhada ao lado de Jô Moraes, na região norte da capital. Os petistas levaram bandeiras do partido e distribuíram adesivos com os dizeres "PT é mais Jô" e "Eu oPTei pela Jô".