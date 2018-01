PT quer melhorar troca de informações com governo A nova direção do PT se reuniu na nesta sexta-feira, 13, com a assessoria de imprensa da Presidência da República para tratar do aprofundamento da troca de informações entre o partido e o Palácio do Planalto. O partido da presidente Dilma Rousseff quer ter mais acesso às informações do governo para usar os dados nos próximos programas partidários de rádio e TV, previstos para acontecer entre fevereiro e maio de 2014.