PT quer manter presidente ao lado de Dilma O PT quer aumentar a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, à Presidência da República. Apreensivos com a dianteira do governador de São Paulo, José Serra (PSDB), nove pontos à frente segundo a última pesquisa Datafolha, dirigentes do partido trabalham para reforçar a presença física do presidente na campanha.