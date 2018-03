PT quer levar afastamento de diretor da TV Cultura ao MP O PT de São Paulo deve entrar na segunda-feira com uma representação no Ministério Público eleitoral do Estado pedindo investigação sobre o afastamento, na semana passada, do diretor de jornalismo da TV Cultura, Gabriel Priolli. De acordo com o senador e candidato a governador Aloizio Mercadante, há indícios de ingerência por parte do governo na emissora. "Os indícios que estamos vendo são de um aparelhamento partidário na TV Cultura. Existem todos os indícios de que uma reportagem sobre um tema incômodo ao PSDB levou ao afastamento de Priolli", disse Mercadante.