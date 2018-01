'PT quer ganhar eleição quase por W.O.', diz Aécio

De acordo com o mineiro, o PSDB talvez seja o partido que terá o maior número de candidaturas próprias nos Estados no pleito de 2014, com número entre dez e 12 candidatos. As alianças nos outros Estados deverão se manter sempre no campo oposicionista. "É importante que as alianças locais sigam o sentimento de vencer a eleição nacional", disse.

Ao dizer que a aliança com o PSB em muitos Estados brasileiros é natural, Aécio falou ainda que "as coisas naturais na política são as que devem prevalecer". "Eu portanto estimularei sempre que possível a continuidade dessas alianças", afirmou. Ele lembrou que o PSB participa do governo de Geraldo Alckmin "desde o início".

A discussão sobre a vice-candidatura presidencial, de acordo com ele, é uma questão que deve ser debatida pelo partido a partir de maio. "Política é a arte de administrar o tempo", disse, ao ser questionado sobre a composição da chapa. "O que estamos definindo nesse instante, em primeiro lugar, é o discurso do PSDB."

Críticas

Aécio reforçou suas críticas ao "aparelhamento da máquina pública" e à "má condução da economia" durante a gestão petista. "Estou cada dia mais confiante de que o Brasil precisa encerrar esse ciclo de desgoverno do PT, que nos tem levado a crescer esse ano passado apenas mais do que a Venezuela na América do Sul, com a inflação já infelizmente saindo do controle", disse. "A visão de mundo não pode mais ser atrasada", completou.

O tucano disse ainda não avaliar que a presença da presidente Dilma Rousseff no segundo turno eleitoral seja garantida. "Estamos vendo hoje muitas conquistas em risco, inclusive o controle inflacionário", apontou ele, que citou a perda de credibilidade do País junto a agentes internacionais.

Mesmo o cenário do emprego no País, apresentado pelo governo como um ponto positivo devido às baixas taxas de desemprego, foi avaliado pelo provável adversário de Dilma como um problema porque o País está perdendo a qualidade dos empregos. "O emprego industrial vem caindo", apontou Aécio, dizendo que este é o emprego de melhor qualidade. Com as críticas, Aécio voltou a falar em "herança maldita" deixada pelo PT. Ele citou ainda a crise no sistema penitenciário no Maranhão e a omissão do governo federal na condução do problema da segurança.

Sobre o caso conhecido como mensalão mineiro, Aécio defendeu a "apuração de todas as denúncias" e disse que o PSDB não irá cometer o "equívoco do PT" de "transformar políticos presos em presos políticos".