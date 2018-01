PT quer derrotar aqueles que privatizaram o País, diz Berzoini O presidente do PT, Ricardo Berzoini, afirmou em discurso durante a convenção do PT que se equivocam aqueles que acreditam que as eleições serão fáceis. Berzoini disse que o PT tem todas as condições para discutir um programa de governo para os próximos quatro anos. "O PT quer derrotar aqueles que privatizaram o País e defendeu a política externa covarde e submissa, afirmou, numa crítica indireta a Geraldo Alckmin, candidato do PSDB à Presidência, e ao governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. "Queremos contra o cerco da oposição e de grande parte da mídia oposicionista trazer o presidente Lula para a batalha eleitoral", disse Berzoini. Segundo ele, as eleições darão ao povo a opção de continuar avançando ou voltar ao tempo do atraso. Concentração de renda e desemprego crescente. "Vamos transformar essa eleição não num processo burocrático ou midiático, mas de mobilização. Alguns queriam que a nossa estrela ficasse partida e não se colasse mais. Mas podemos dizer hoje que chegamos às eleições com o PT pronto para a luta. Chegamos com condições de vencer as eleições", disse o presidente do PT. Antes de Berzoini discursaram também os presidentes do PRB, Vitor Paulo, do PTB, Flávio Martinez, do PSB, Eduardo Campos e do PC do B, Renato Rabelo. Todos criticaram o governo do tucano Fernando Henrique Cardoso e declararam o apoio do seu partido à candidatura do presidente Lula. Estão presentes à convenção do PT os presidentes do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) e da Câmara, Aldo Rebelo (PC do B-SP). Também está presente o senador José Sarney, do PMDB e vários ministros como o da Casa Civil, Dilma Rousseff e da Fazenda, Guido Mantega.