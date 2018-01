PT quer definir candidato em São Paulo já em 2011

Uma resolução aprovada nesse domingo, 17, por cerca de 430 delegados de 36 diretórios zonais do PT paulistano deu a "largada" do partido na corrida pela Prefeitura de São Paulo de 2012: os petistas da cidade querem definir já - leia-se, no segundo semestre - o candidato à sucessão de Gilberto Kassab.

Não é ansiedade, é estratégia. Os petistas da capital não querem repetir o que consideram um grave erro na campanha para governador em 2010: esperar demais - no caso, pela candidatura de Ciro Gomes (PSB) - e definir muito tarde o candidato Aloizio Mercadante. "Precisamos de um candidato já, para ocupar espaços e ganhar os setores médios", diz o presidente do PT municipal, vereador Antonio Donato.

Ele chama de "setores médios" uma faixa de periferia não tão distante, cujo eleitorado o PT havia perdido mas que, em boa parte, votou em Dilma Rousseff no ano passado. São regiões como Pirituba, Vila Prudente, Santo Amaro, Butantã.

Dividida em 48 itens, a resolução não esconde suas críticas ao que se fez em 2010. Um ano em que, diz o texto, "ficamos dependentes da definição da candidatura Ciro Gomes, que custou a definição de nosso candidato trazendo imenso prejuízo eleitoral".

‘Incompreensão’. Mais adiante, num capítulo sob título "Construir um projeto hegemônico na Capital", a resolução afirma que "inúmeras vezes o PT paulistano chamou a atenção para as direções estadual e nacional" sobre a importância de São Paulo. "Porém, não tem havido interesse pelo pleito, demonstrando uma total incompreensão com o papel que a Capital tem no cenário nacional".

Como o texto não fala em candidaturas, não se avalia a tese atribuída ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a qual o ministro da Educação, Fernando Haddad, teria um forte potencial para conquistar áreas do eleitorado da classe média paulistana.

"O encontro não era para definir nomes, apenas para despertar o sentimento da militância", explica Donato. Isso não impediu que circulassem, nos debates e discursos, cinco ou seis preferências dos vários grupos - a senadora Marta Suplicy, os ministros Aloizio Mercadante, Fernando Haddad e José Eduardo Cardozo, o deputado Jilmar Tatto e também o senador Eduardo Suplicy. "O que não nos falta são nomes", afirma o deputado federal Paulo Teixeira. Mas o que ele acha essencial, no momento, é dividir a tarefa em etapas. Primeiro, montar as bases, estudar as áreas da cidade e atribuir tarefas. Depois, "fechar com um nome que entusiasme a militância".

Donato não acha que a resolução atrapalhe os planos dos ministros Mercadante, Haddad e Cardozo - que, para disputar, teriam que deixar mais cedo os seus ministérios. "Sair em janeiro ou abril do ano que vem, dá na mesma", garante ele.