PT quer consenso sobre candidato em SP até dezembro Com pelo menos cinco nomes colocados como pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, seria natural imaginar uma intensa disputa interna no PT paulistano para a definição de um nome. Pois o que se nota é o contrário. Tanto apoiadores do ministro da Educação, Fernando Haddad - que disse ao jornal O Estado de S. Paulo querer ser o candidato da sigla em 2012 - quanto os grupos dos demais pré-candidatos pregam união nessa escolha. Por ora, a palavra de ordem no PT é consenso.