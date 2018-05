PT quer atrair 3.500 prefeitos para campanha de Dilma

Em conversas com o núcleo de sete prefeitos do PT e outro grupo suprapartidário organizado para atuar na campanha, Dilma comprometeu-se a repassar, se eleita, pelo menos R$ 24 bilhões aos municípios para gastos com saúde. A receita já deveria estar sendo destinada às prefeituras, caso a Emenda 29 tivesse sido regulamentada.

Aprovada em 2000, a emenda vincula receitas da União, dos Estados e dos Municípios a gastos com saúde. A União estaria obrigada a investir o mesmo valor orçamentário de 1999 mais 5% e a correção pela variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB). Estados e Municípios destinariam, respectivamente, 12% e 15% da arrecadação. O problema é que a lei depende de regulamentação pelo Congresso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.