PT protocola no STF interpelação criminal contra Aécio

O presidente nacional do PT, Rui Falcão, protocolou, no início da tarde desta quarta-feira, 3, interpelação criminal contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG) no Supremo Tribunal Federal (STF), candidato derrotado nas eleições presidenciais de outubro. A ação, obtida com exclusividade pelo Broadcast Político, serviço da Agência Estado de notícias em tempo real, é em razão da entrevista concedida no sábado, 29, por Aécio à GloboNews, em que ele declarou: "Na verdade, eu não perdi a eleição para um partido político, eu perdi a eleição para uma organização criminosa que se instalou no seio de algumas empresas brasileiras e patrocinadas por esse grupo político que aí está."

Na ação, movida em nome do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, a interpelação criminal - pedido de explicações em juízo - é justificada sob argumento de que é preciso deixar claro qual o partido político que foi comparado a uma organização criminosa. "Antes de tudo é preciso deixar claro que as declarações partiram do cidadão derrotado nas urnas, Aécio Neves da Cunha, eis que não cabe a um Senador da República realizar declarações possivelmente pejorativas como a presente declaração, mormente por não ser esta, evidentemente, uma atividade parlamentar." E destaca que o PT é "uma associação voluntária de cidadãos e cidadãs que se propõem a lutar pela democracia e pela justiça social".

Em outro trecho da ação, assinadas pelos advogados Luiz José Bueno de Aguiar e Rodrigo Veneziani Domingos, é destacado que o Diretório Nacional do PT não pode aceitar a grave acusação. "Portanto, é fundamental que o cidadão Aécio Neves esclareça o exato alcance de suas palavra, pois confirmando a grave acusação de que o PT é uma organização criminosa, em verdade, não é só o Partido dos Trabalhadores que estará sendo agredido, mas todo o sistema representativo e a própria democracia." O documento cita que a campanha presidencial foi dura e com muitos impropérios, mas a declaração de Aécio nessa entrevista, concedida após o pleito, não foi a de um senador no exercício da atividade parlamentar, "mas sim de um irado perdedor."

Na ação contra Aécio, o Partido dos Trabalhadores pede que ele esclareça o verdadeiro teor de sua declaração contra a sigla. "A declaração precisa ser esclarecida, pois é preciso restar claro se o interpelado está auferindo ao Partido dos Trabalhadores a alcunha de ''organização criminosa''. "Caso o interpelado tenha pretendido dizer que o PT é uma organização criminosa, a ofensa alcança os demais partidos da Coligação Com a Força do Povo (que Dilma disputou a reeleição), ou seja, PMDB, PSD, PP, PR, PROS, PDT, PC do B e PRB?", indagam os advogados.