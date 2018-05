PT protocola interpelação contra Serra sobre dossiê

Na quinta-feira, durante evento na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o pré-candidato do PSDB a presidente disse que Dilma era a responsável pela elaboração do suposto dossiê. "A principal responsabilidade por esse novo dossiê é da candidata Dilma Rousseff. Disso eu não tenho dúvida, assim como o principal responsável pelo dossiê dos aloprados foi o Aloizio Mercadante e como a principal responsabilidade por dossiês em 2002 foi do Ricardo Berzoini", afirmou, na ocasião.

Serra também disse que, no pleito de 2002, teria sido formado um "bunker" com integrantes da sigla com o objetivo de colher denúncias e informações contra adversários. Berzoini faria parte desse grupo, segundo ele.

Na ação, os advogados do PT afirmam que "as declarações citadas merecem explicações, vez que imputam ao partido determinadas práticas que, a depender do sentido das expressões utilizadas, podem revelar sérias e graves ofensas à sua honra e à de seus filiados". O documento lista sete perguntas ao tucano. Os advogados querem que Serra confirme a autoria e o sentido das declarações.