PT protocola 2 ações na Justiça contra Índio da Costa

Uma das representações criminais contra Indio foi impetrada no Supremo Tribunal Federal (STF), sob a alegação de injúria, calúnia e difamação. A segunda representação, que deu entrada na Procuradoria-Geral da República, pede a abertura de um processo contra o candidato a vice de Serra por danos morais. "Se depender de nós, não haverá batalha judicial, mas todas as vezes em que formos acusados e ofendidos vamos recorrer ao Judiciário", afirmou o presidente do PT, José Eduardo Dutra.

Embora considerem que a ofensiva de Indio faça parte da estratégia traçada pela oposição para atacar Dilma, Dutra e o secretário-geral do PT, José Eduardo Martins Cardozo, disseram que aguardarão até a tarde de hoje uma manifestação oficial do PSDB sobre as declarações do deputado. Caso o PSDB não discorde publicamente de Indio, o PT também ingressará na Justiça contra o partido de Serra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.