PT proporá CPI sobre superfaturamento no Metrô de SP O PT proporá que seja instaurada uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) na Assembléia Legislativa de São Paulo para investigar as denúncias de superfaturamento em licitação para a compra de equipamentos contra incêndio da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). Segundo o líder do PT na Assembléia Legislativa, Simão Pedro, a coleta de assinaturas deve ter início amanhã. "Nós temos de exigir que a Assembléia tome uma posição sobre o assunto, que é extremamente grave", declarou. Segundo ele, vários pontos precisam ser investigados. "É preciso entender se a direção do Metrô teve responsabilidade, como o funcionário (engenheiro suspeito de favorecer a empresa Ezalpha) teve a liberdade de pegar as informações, se isso tinha sido combinado, o sumiço dos extintores nos últimos meses. Tudo isso precisa ser investigado", enumerou. "Essa denúncia pode ser a ponta do iceberg", emendou.