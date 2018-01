PT propõe secretaria de segurança em âmbito federal O Plano Nacional de Segurança Pública do Instituto Cidadania, organização não-governamental fundada pelo provável candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, prevê a criação de uma secretaria de Estado de Segurança Pública, ligada ao ministério da Justiça. O órgão, segundo um dos coordenadores do plano, Luiz Eduardo Soares, teria capacidade operacional, ao contrário da atual Secretaria Nacional de Segurança. "A secretaria que existe hoje é um órgão insuficiente. Na prática, é um órgão muito fraco e incapaz de operar as coordenações necessárias", disse Soares. O plano do Instituto Cidadania, que na prática é o plano do próprio PT, deverá ser lançado, em data a ser definida, na cidade de Santo André. O município do ABC foi escolhido para a divulgação do plano em homenagem ao prefeito Celso Daniel, assassinado no domingo após ter sido seqüestrado. Soares afirmou que o plano de segurança prevê ainda atenção especial para a população jovem, principal vítima da violência, segundo estatísticas. "É necessário compatibilizar a preocupação social com a juventude com transformações profundas, radicais na área policial." Soares negou que o plano nacional de segurança de Lula sustente mudanças na legislação, como estão defendendo alguns petistas. "Não há nada de prisão de morte e prisão perpétua. Nosso problema não é de falta de leis, mas sim de falta de cumprimento de leis." Hoje de manhã, o candidato do PT ao governo paulista, José Genoíno, defendeu prisão perpétua "para seqüestradores que matam". O também petista Jorge Viana, governador do Acre, defendeu o uso das Forças Armadas no combate ao crime.