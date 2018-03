PT promove jantar para pagar multa de mensaleiros

Até o meio-dia desta quarta-feira (16), 110 dos 170 convites já haviam sido vendidos, mas o valor arrecadado não foi revelado. Além do jantar, o grupo pede aos que não podem comparecer que depositem doações na conta do PT Plano Piloto identificando os depósitos com R$ 0,47 - em alusão ao número da Ação Penal que condenou os mensaleiros -, por exemplo doando R$ 100,47.

A iniciativa beneficia o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, o ex-tesoureiro Delúbio Soares e os deputados José Genoino (SP) e João Paulo Cunha (SP), condenados a pagar, juntos, R$ 1,8 milhão.

A ideia do jantar surgiu em uma conversa entre três membros da juventude do PT em Brasília. "Nós consideramos absolutamente injusto que eles tirem um centavo do bolso para pagar essas multas. Então fomos estudar o estatuto do PT para ver o que poderia ser feito para arrecadar fundos", explicou Pedro Henrichs, um dos organizadores. "Vimos que havia a possibilidade de fazermos um jantar e conversamos com a direção do PT local para tocar a ideia."

A Juventude do PT fez vários contatos com a assessoria de Dirceu, que agradeceu a iniciativa, mas não deve comparecer. Já Genoino não foi encontrado.

A proposta não teve apoio de petistas influentes. O deputado distrital do PT Chico Vigilante adiantou que não participará do jantar. "Sou contra. Se me convidarem eu não vou", disse. "Não posso contribuir pagando uma multa aplicada por um julgamento ilegal. Os esforços devem ser destinados a provar a inocência dos condenados."

Ausentes

O governador de Sergipe, Marcelo Deda, e o deputado federal Ricardo Berzoini (SP) alegaram motivos de agenda para não comparecer. "Não estarei em Brasília", explicou Berzoini. Deda avisou que teria de viajar para São Paulo, para um tratamento médico, mas que contribuirá com a "vaquinha". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo