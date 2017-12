PT promete falar sobre declarações de Silvio Pereira A assessoria do presidente do PT, deputado federal Ricardo Berzoini, informou que ele vai se pronunciar sobre as declarações do ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, ao jornal O Globo após ler todo o conteúdo da entrevista dada ao jornal. Segundo a assessoria, Berzoini já sabia que o ex-secretário falaria com o jornal, mas desconhecia o teor da conversa. Na entrevista, Pereira revela que Marcos Valério pretendia reunir R$ 1 bilhão em seu esquema e diz que o presidente Lula mandava no PT.