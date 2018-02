PT previsa inverter as prioridades em SP, diz Jair Tatto sobre eleições

São Paulo - O PT municipal discute nesta tarde, na Câmara de Vereadores de São Paulo, estratégias para as eleições do ano que vem. Ao deixar a sala onde o encontro acontece, o vereador Jair Tatto disse que um dos principais pontos falados na reunião até o momento é como o partido vai se fortalecer na periferia, que era um tradicional reduto petista e onde o prefeito Fernando Haddad tem apenas 12% de aprovação - ante 15% de aprovação geral na cidade e 23% entre os mais ricos, segundo o Datafolha.

"É preciso inverter as prioridades, verter mais dinheiro para as subprefeituras, investir mais nas regiões onde vai ter impacto para o cidadão", disse Jair Tatto. O vereador diz que outro ponto é mudar a agenda do prefeito. A avaliação dele é de que Haddad já melhorou muito o contato com a população, deixando mais o gabinete do que no início do mandato, mas há espaço para fazer mais. "Tem que falar com a população, não só fazer agenda em que o prefeito cumprimenta funcionários da Prefeitura."

No ano passado, após pressão do PT, Haddad tirou a coordenação de publicidade do secretário de Comunicação, Nunzio Briguglio, e passou para Chico Macena, atual secretário de Governo e figura tradicional do partido. A vinda do deputado estadual José Américo, que foi da direção nacional do PT, para o núcleo duro do governo Haddad também é bem vista pela bancada de vereadores e pela Executiva Municipal. Américo assumiu a pasta municipal de Relações Governamentais. "O Zé não está cuidando diretamente de comunicação, mas a vinda dele foi muito positiva e vai ajudar muito (nas eleições de 2016)", avaliou Jair Tatto.

O vereador acredita que a candidatura de Marta Suplicy pelo PMDB será inevitável e admitiu que a senadora preocupa o partido, pela força que tem na periferia, com potencial para disputar espaço com Haddad em tradicionais redutos petistas. Mas pondera que, com diálogo e a propaganda adequada, o prefeito poderá enfrentá-la com tranquilidade. "Ela fez um bom governo (como prefeita), mas com quem? Com o PT. A gente vai reforçar isso."

O presidente nacional do PT, Rui Falcão, foi convidado e participa da reunião com a bancada de vereadores e Executiva Municipal. O encontro é coordenado pelo presidente do PT municipal, vereador Paulo Fiorillo, que trouxe uma proposta de resolução com estratégias para as eleições na capital paulista.