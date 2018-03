PT prevê eleição de 70 prefeitos em São Paulo

O PT espera eleger em outubro 70 prefeitos no Estado de São Paulo, ante os atuais 52. Nos planos do presidente do PT paulista, Edinho Silva, estão a conquista ou manutenção de prefeituras de cidades como São Paulo, Sorocaba, São José dos Campos e São José do Rio Preto e um bom desempenho também nas regiões do ABC e Baixada Santista. "O momento mais difícil do partido já passou, com a recuperação do PT junto à sociedade", disse Edinho em entrevista à Agência Estado, numa referência à crise do partido provocada pelo escândalo do mensalão. "Pesquisas que nos mostram próximos a 30% de aceitação", afirmou Edinho, prefeito de Araraquara (SP). "Uma vitória nossa muda o cenário e a correlação de forças políticas no Estado." O PT conta ainda com uma vitória em Campinas, terceiro maior colégio eleitoral paulista, onde integra uma coligação. O partido indicou Demétrio Vilagra para vice do atual prefeito, Hélio de Oliveira Santos (PDT), que tenta a reeleição pela coligação Unidos por Campinas, com apoio de outros dez partidos, incluindo o DEM. "O cenário é favorável tanto para ganharmos na liderança da chapa como apoiando", avaliou. Depois de dois mandatos em Araraquara, Edinho trabalha para fazer o sucessor - mesmo desafio enfrentado em São Carlos por outro prefeito petista, Newton Lima. Já em Ribeirão Preto e Franca, tradicionais redutos do PT no passado, a missão é derrotar o favoritismo dos atuais prefeitos tucanos. Araraquara vem sendo uma das cidades paulistas mais prestigiadas politicamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Edinho apóia a presidente da Câmara, vereadora Edna Martins (PT), que tem como principais adversários o ex-deputado federal Marcelo Barbieri (PMDB) e o ex-prefeito Waldemar de Santi (PP). O candidato de Newton Lima em São Carlos é Oswaldo Duarte Filho (PT) - ambos são ex-reitores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Em Ribeirão Preto, principal colégio eleitoral da região (388.690 eleitores) e uma das cidades pioneiras em governos municipais do PT no Estado de São Paulo - com a eleição de Antonio Palocci em 1992 -, o PT entra como coadjuvante na corrida eleitoral. Feres Sabino, advogado e secretário municipal no primeiro mandato de Palocci, não está entre os favoritos. A disputa deve ficar polarizada entre o atual prefeito, Welson Gasparini (PSDB), e a deputada estadual Dárcy Vera (DEM). Governada entre 1997 e 2004 pelo petista Gilmar Dominici, Franca também tem o tucano Sidnei Franco da Rocha na disputa pela reeleição. No entanto, diferentemente de Ribeirão Preto, o principal adversário do candidato do PSDB deve ser Gilson Pelizaro (PT). Edinho considera o cenário em São Carlos e Araraquara "favorável" e admite uma situação desvantajosa em Ribeirão Preto e Franca, mas com possibilidade de reação. "O fato de essas duas cidades terem segundo turno facilita muito porque segundo turno é outra eleição. Há uma reacomodação das forças."